Der älteste Sohn von US-Präsident Trump hat sich einem Pressebericht zufolge im Wahlkampf 2016 mit einer russischen Anwältin getroffen.

Wie die "New York Times" unter Berufung auf Berater des US-Präsidialamtes berichtet, hatte die Anwältin kompromittierende Informationen über die demokratische Konkurrentin Clinton in Aussicht gestellt. An dem Treffen hätten auch Trumps Schwiegersohn Kushner und Trumps damaliger Wahlkampfmanager Manafort teilgenommen. Dem Blatt zufolge räumte Trump Junior die Begegnung ein, nannte die Aussagen seiner Gesprächspartnerin aber vage und unklar. - In den USA untersuchen mehrere Gremien, ob es zwischen der Regierung in Russland und dem Team von Trump geheime Absprachen gab.