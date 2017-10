Die russische Regierung hat erneut den Vorwurf zurückgewiesen, sich in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt zu haben.

Es gebe nicht einen einzigen Beweis für eine russische Einflussnahme, sagte Außenminister Lawrow in Moskau. US-Geheimdienste werfen Russland vor, zugunsten von Donald Trump interveniert zu haben. Mit der Anklageerhebung gegen drei frühere Trump-Berater hat die Russland-Affäre in den USA eine neue Dimension bekommen. Der frühere Wahlkampfleiter Manafort und sein Vertrauter Gates werden im Zusammenhang mit ihrer Lobbyistenarbeit für pro-russische Kräfte in der Ukraine unter anderem der Verschwörung zur Geldwäsche beschuldigt. Dem dritten Angeklagten Papadopoulos werden Falschaussagen angelastet.



US-Medien berichten zudem, dass die russischen Manipulationsversuche im Internet weitaus umfangreicher gewesen seien als bislang angenommen. Facebook geht demnach davon aus, dass zwischen 2015 und 2017 bis zu 126 Millionen Nutzer in den USA Kommentare, Berichte und andere Inhalte erhalten haben, die aus russischen Quellen stammten.