US-Präsident Trump hat auf Twitter schwere Vorwürfe gegen seinen Amtsvorgänger erhoben.

So behauptet Trump, Obama habe veranlasst, ihn während des Wahlkampf-Endspurts im Trump Tower in New York abzuhören. In einer ganzen Tweet-Serie stellte der US-Präsident einen Vergleich mit der Watergate-Affäre in den 70er-Jahren an. Sein Telefon sei im Oktober abgehört worden, erklärte Trump.

Dies sei "ein neuer Tiefpunkt“ und ein neuer Geheimdienst-Skandal, klagte er.



Trump nannte keine Belege. Er muss sich mit seinen Anschuldigungen aber wohl auf Untersuchungen bezogen haben, die amerikanische Geheimdienste im vergangenen Jahr in seinem Umfeld vorgenommen haben sollen.