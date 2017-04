Vor dem Hintergrund des Handelsdefizits der Vereinigten Staaten will US-Präsident Trump die Handelsbeziehungen zu allen Ländern überprüfen lassen.

Von nun an müssten alle Regelverstöße Konsequenzen zur Folge haben, sagte Trump in Washington nach der Unterzeichnung eines Dekrets. Geplant ist unter anderem die Erstellung einer Liste mit Ländern und Produkten, die für das Handelsdefizit von rund 500 Milliarden Dollar verantwortlich gemacht werden. US-Handelsminister Ross nannte in diesem Zusammenhang China, aber auch Kanada, Japan und Deutschland.



Gestern hatte der US-Präsident Dumping-Vorwürfe gegen mehrere ausländische Stahlproduzenten erhoben. Darunter sind die deutschen Unternehmen Salzgitter und Dillinger Hütte. Die Bundesregierung kritisierte, das Vorgehen widerspreche internationalem Handelsrecht.