Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Erhebung von zusätzlichen Zöllen durch die USA als "keine kluge Entscheidung" kritisiert.

Er sagte im ARD-Fernsehen, die Maßnahme werde viel volkswirtschaftlichen Schaden anrichten - nach Altmaiers Einschätzung in den Vereinigten Staaten noch mehr als in der EU. Sie stehe zudem nicht in Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation. Der CDU-Politiker betonte, in den vorangegangenen Verhandlungen habe man den USA ein sehr werthaltiges Angebot gemacht - bis hin zur möglichen Senkung von Zöllen auf US-Produkte in der EU. Das Angebot sei aber nicht aufgegriffen worden. Nun werde Europa mit kühlem Verstand die Situation analysieren und dann geschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen.



Die neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union treten heute in Kraft.

