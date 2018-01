Bundesbank-Präsident Weidmann warnt nach den jüngsten Schutzzöllen der USA vor dem Risiko eines Handelskrieges.

Importbeschränkende Maßnahmen provozierten nicht selten Gegenreaktionen könnten in internationale Wirtschaftskonflikte münden, die am Ende nur Verlierer kennen. Weidmann äußerte sich auf einer Veranstaltung in Hamburg. US-Präsident Trump hatte unlängst Zölle auf die Einfuhr von Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt und darüber hinaus mit weiteren Handelshemmnissen gedroht. An dem Schritt war Kritik vor allem aus China und Südkorea laut geworden. Die Europäische Kommission betonte, sie sei auf mögliche Reaktionen vorbereitet.

