Im Streit über die geplanten US-Einfuhrzölle führt Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute in Washington weitere Gespräche.

Nach einem Treffen mit Handelsminister Ross hatte sich Altmaier zuversichtlich gezeigt, doch noch eine Lösung in dem Konflikt zu finden. Auch EU-Handelskommissarin Malmström wird heute in der amerikanischen Hauptstadt erwartet. Sie will ebenfalls mit US-Handelsminister Ross zusammenkommen.



Die Europäischen Union vertritt die Ansicht, sie müsse als Ganzes von den Maßnahmen ausgenommen werden. Zugleich hatte Brüssel angekündigt, mit eigenen Schritten zu reagieren, falls sich die amerikanische Seite nicht bewegt.



In dem Streit geht es um das geplante Inkrafttreten von US-Importzöllen auf Stahl und Aluminium am kommenden Freitag. Es gibt nur wenige Ausnahmen wie Mexiko und Kanada.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.