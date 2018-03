Die Bundesregierung und die EU versuchen, die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium doch noch zu verhindern.

Sie sollen am Freitag in Kraft treten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier führt dazu heute in Washington weitere Gespräche. Nach einem Treffen mit Handelsminister Ross sagte er, beide Seiten seien sich klar darüber, dass die Beziehungen durch einen Handelsstreit beschädigt werden könnten. Heute trifft Altmaier den US-Handelsbeauftragten Lighthizer.



Bundesfinanzminister Scholz sprach in Argentinien auf dem Gipfel der G20-Finanzminister mit seinem US-Kollegen Mnuchin über die Zölle (Audio-Link). Dort versuchte auch Frankreichs Finanzminister Le Maire die USA davon zu überzeugen, die Europäische Union davon auszunehmen.



Zudem führt heute EU-Handelskommissarin Malmström in Washington Gespräche über die Strafmaßnahmen der USA.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.