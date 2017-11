Ein Mann hat in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas mindestens 26 Menschen erschossen.

Der Gouverneur von Texas, Abbott, sprach vom schlimmsten Verbrechen dieser Art in der neueren Geschichte des Bundesstaats. Nach Angaben der Polizei gibt es 20 Verletzte. Der Täter flüchtete in einem Auto und wurde wenig später getötet - unklar ist bisher unter welchen Umständen.



Er wurde als weißer Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben.



Der Überfall ereignete sich in einer Baptistenkirche während des Gottesdienstes in der Gemeinde Sutherland Springs.



US-Präsident Trump drückte seine Anteilnahme für die Opfer aus. Während seines Besuchs in Japan erklärte er, es handele sich um eine "Tat des Bösen".