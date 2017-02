USA-Abtreibung Proteste und Gegendemonstrationen in zahlreichen Städten

Abtreibungsgegner demonstrieren vor einer Niederlassung der Organisation "Planned Parenthood" in Washington D.C. (Archivbild) (afp / Brandon Smialowski)

In den USA sind in zahlreichen Städten Abtreibungsgegner auf die Straße gegangen.

Nach Angaben der Veranstalter versammelten sich Aktivisten in 45 Bundesstaaten vor rund 200 Familienplanungszentren. Unterstützer der Organisation riefen zu Gegendemonstrationen auf. Wie Korrespondenten berichten, war die Teilnehmerzahl auf beiden Seiten vergleichsweise gering. An dem jährlichen Protestmarsch der Abtreibungsgegner vor zwei Wochen in Washington hatten noch zehntausende Menschen teilgenommen. US-Präsident Trump hatte kurz nach seiner Vereidung per Erlass alle staatlichen Finanzhilfen für Organisationen gestrichen, die über Abtreibungen beraten oder auch anbieten.