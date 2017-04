Eine Ärztin aus Detroit in den USA muss sich wegen Genitalverstümmelung bei mindestens zwei Mädchen vor Gericht verantworten.

Es ist Medienberichten zufolge der erste Fall, der in den Vereinigten Staaten juristisch verfolgt wird. Die Staatsanwaltschaft geht laut New York Times davon aus, dass die Ärztin nicht nur zwei, sondern zwischen 2005 und 2007 noch weitere Mädchen beschnitten haben könnte. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung sei die Medizinerin am Mittwoch verhaftet und zu den Vorwürfen befragt worden. Die Ärztin streitet alle Vorwürfe ab. Sollte sie der Taten überführt werden, droht ihr eine lebenslange Haftstrafe. Seit 1996 ist die Beschneidung von Mädchen in den USA verboten.



Die Weltgesundheitsorganisation hat die Genitalverstümmelung bei jungen Mädchen in 30 Ländern der Welt nachgewiesen. Vor allem in Afrika kommt sie vor. Die Mädchen werden üblicherweise vor ihrer Pubertät beschnitten. Die Genitalverstümmelung kann zu schweren Infektionen führen. Die Opfer leiden ihr Leben lang an starken Unterleibsschmerzen und müssen mit Komplikationen rechnen, wenn sie selbst Kinder zur Welt bringen.