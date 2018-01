Der US-Konzern Amazon hat bei seiner Suche nach einem Standort für ein zweites Hauptquartier 20 Bewerberstädte in die engere Auswahl genommen.

Darunter befinden sich Metropolen wie New York City, Chicago, Los Angeles und Washington DC, aber auch das kanadische Toronto und kleinere Städte wie Columbus oder Indianapolis. Es sei sehr schwer gewesen, sich zwischen den insgesamt 238 Bewerbungen zu entscheiden, teilte der Konzern am bisher einzigen Hauptquartier in Seattle mit. Der Konzern will nun mit jedem der verbliebenen Bewerber die Details der Vorschläge besprechen und zusätzliche Informationen anfordern. Die Entscheidung für einen Standort soll im Laufe dieses Jahres fallen.



Der Konzern hatte seine Standortsuche im September angekündigt und bis Mitte Oktober Vorschläge von Städten und Gemeinden in ganz Nordamerika angenommen. Amazon verspricht, mehr als fünf Milliarden Dollar zu investieren und 50.000 Jobs zu schaffen. Zehntausende zusätzliche Arbeitsplätze und Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe würden indirekt entstehen, hieß es.



Die 20 Top-Kandidaten sind: Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, Indianapolis, Los Angeles, Miami, Montgomery County, Nashville, Newark, New York City, Northern Virginia, Philadelphia, Pittsburgh, Raleigh, Toronto und Washington DC.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.