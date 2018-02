In den USA sind 13 russische Staatsbürger und drei russische Organisationen wegen mutmaßlicher Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf angeklagt worden.

Sonderermittler Mueller erklärte in Washington, ihnen werde Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten zur Last gelegt. Laut Anklageschrift sollen sie von 2014 an mit falschen amerikanischen Identitäten in sozialen Netzwerken in die US-Politik eingegriffen und die Kampagne des damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump unterstützt haben. Als Hintermann vermuten die Ermittler den russischen Oligarchen Prigozhin, einen engen Verbündeten von Präsident Putin.



US-Präsident Trump erklärte, Berichte über geheime Absprachen mit russischen Stellen seien weit her geholte Theorien. Der stellvertretende Justizminister Rosenstein betonte, in der Anklage werde kein Amererikaner beschuldigt. Wissentlich habe kein US-Bürger an dem Komplott mitgewirkt.

