USA Anklage wegen Hassverbrechens

Eddie Johnson von der Polizei in Chicago spricht auf einer Pressekonferenz über die Misshandlung eines Behinderten. Die Täter zeigten ihre Tat live bei Facebook. (dpa-Bildfunk / AP / Chicago Sun-Times / James Foster)

In den USA sind vier junge Afro-Amerikaner wegen Hassverbrechens angeklagt worden.

Die zwei Männer und zwei Frauen sollen in Chicago einen 18-Jährigen geistig Behinderten entführt und gequält, die Taten gefilmt und live per Video auf Facebook übertragen haben. Hauptgrund für den Vorwurf des Hassverbrechens seien Bemerkungen der mutmaßlichen Täter über die geistige Behinderung des Opfers, hieß es. In dem Video ist auch zu hören, wie sie über Weiße sowie über den künftigen US-Präsidenten Trump schimpfen.