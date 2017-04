Im US-Bundesstaat Arkansas sind zwei zum Tod verurteilte Häftlinge exekutiert worden.

Zuvor hatte das Oberste Gericht ein Gesuch auf Aufschub abgelehnt. Es war das erste Mal seit dem Jahr 2000, dass zwei Todesurteile am selben Tag vollstreckt wurden. Bis Ende des Monats soll es weitere Hinrichtungen geben, weil dann das Haltbarkeitsdatum des bei Giftinjektionen verwendeten Mittels Midazolam abläuft. Vier der geplanten Exekutionen wurden inzwischen von Gerichten gestoppt.



In den USA werden die tödlichen Substanzen für die Giftspritzen knapp, weil sich viele europäische Pharmafirmen weigern, Nachschub zu liefern. Midazolam steht zudem in der Kritik, weil es offenbar nicht stark genug ist, um Schmerzen der Todeskandidaten zu vermeiden.