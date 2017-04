Zum ersten Mal seit fast zwölf Jahren hat der US-Staat Arkansas einen zum Tode verurteilten Häftling hingerichtet.

Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA den Weg für die Exekution von Ledell Lee freigemacht und eine Reihe von Einsprüchen in letzter Minute abgelehnt. Die Hinrichtung des 51-Jährigen erfolgte noch am gleichen Abend.



Der US-Staat Arkansas hatte bis Ende des Monats insgesamt acht Hinrichtungen angesetzt, die drei ersten wurden aber durch Gerichtsentscheidungen gestoppt. Hintergrund des engen Zeitplans für die Exekutionen ist das Verfallsdatum eines Medikaments, das bei dem Prozedere in Arkansas eingesetzt wird.