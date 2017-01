USA Attentäter von Charleston zum Tode verurteilt

Dylann Roof nach seinem Schuldspruch im Dezember. (POST AND COURIER POOL/EPA FILE)

Im US-Bundesstaat South Carolina ist der Attentäter des Anschlags von Charleston zum Tode verurteilt worden.

Die Entscheidung einer Geschworenen-Jury fiel einstimmig aus. Sie begründete das Todesurteil damit, dass der 22-jährige Dylann Roof vorsätzlich gehandelt und keine Reue gezeigt habe. Roof hatte im Juni 2015 in einer Kirche in Charleston neun schwarze Gemeindemitglieder erschossen. In seinen Vernehmungen nach der Festnahme begründete er die Tat mit seinem Hass auf Afroamerikaner.