US-Justizminister Sessions steht wegen seiner Kontakte zum russischen Botschafter zunehmend unter Druck.

Die Demokraten in Senat und Repräsentantenhaus warfen ihm vor, unter Eid gelogen zu haben und verlangten seinen Rücktritt. Mehrere republikanische Abgeordnete forderten Sessions auf, sich künftig aus den FBI-Ermittlungen wegen einer möglichen Beeinflussung der US-Wahl durch Russland herauszuhalten. Der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, betonte dagegen, der Justizminister sei zu 100 Prozent ehrlich gewesen. Deshalb gebe es keinen Grund, warum er sich aus den Ermittlungen zurückziehen solle.



Das Justizministerium in Washington hatte gestern bestätigt, dass sich Sessions im vergangenen Jahr zweimal mit dem russischen Botschafter in den USA getroffen hat. Bei seiner Anhörung im Januar hatte er die Kontakte nicht erwähnt. Er selbst betonte inzwischen, es sei bei den Treffen nicht um den Wahlkampf gegangen.