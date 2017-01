USA Ausgewiesene russische Diplomaten verlassen das Land

US-Präsident Barack Obama (dpa / picture alliance / Olivier Douliery)

Die 35 russischen Diplomaten, die US-Präsident Obama als unerwünschte Personen ausgewiesen hat, haben die USA verlassen.

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, reisten sie zusammen mit ihren Familienangehörigen aus. Obama hatte die Diplomaten am Donnerstag aufgefordert, das Land zu verlassen. Wegen mutmaßlicher russischer Hackerangriffe während der Präsidentschaftswahl ordnete er zudem neue Sanktionen gegen russische Spionagebehörden an. - Russland verzichtete auf eine Gegenreaktion.