Amerikanische Staatsbürger dürfen nicht mehr nach Nordkorea reisen.

Wie in Washington mitgeteilt wurde, hat Außenminister Tillerson ein entsprechendes Verbot verhängt. Ausgenommen von der Maßnahme sind US-Bürger, die noch eine weitere Staatsbürgerschaft haben. Washington reagiert damit auch auf die Inhaftierung und den späteren Tod des US-Studenten Warmbier. Er war Anfang vergangenen Jahres während einer Reise in das international isolierte Land festgenommen und später ins Koma gefallen. Er starb kurz nach seiner Freilassung und seiner Rückkehr in die USA in einem Krankenhaus. Die Eltern werfen den nordkoreanischen Behörden vor, ihren Sohn misshandelt zu haben.