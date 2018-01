Der ehemalige Berater von US-Präsident Trump, Bannon, ist als Chef der rechtspopulistischen Nachrichtenseite Breitbart News Network zurückgetreten.

Man werde gemeinsam an einem reibungslosen und geordneten Übergang arbeiten, teilte das Portal mit. Bannon wird mit den Worten zitiert, er sei stolz auf das, was das Breitbart-Team in so kurzer Zeit beim Aufbau einer - Zitat - Weltklasse-Nachrichtenplattform erreicht habe. Von Seiten Breitbarts hieß es, Bannon sei ein geschätzter Teil der Geschichte des Hauses. Man werde ihm immer dankbar dafür sein. Weitere Erklärungen liegen nicht vor.



Zuletzt hatte es Diskussionen um Bannon gegeben, weil dieser sich mit Trump überworfen hatte. Bannon hatte mit dem Autor des Buchs "Fire and Fury", Michael Wolff, zusammengearbeitet. Das am Freitag erschienene Buch zeichnet ein chaotisches Bild des Weißen Hauses unter Trump. Bannon wird von Wolff oft zitiert. Am Sonntag hatte Bannon seine Bemerkungen bedauert. Er bekundete unerschütterliche Unterstützung für den US-Präsidenten und dessen Agenda. Die ihm zugeschriebenen Äußerungen bestreitet Bannon in seiner Erklärung nicht.

