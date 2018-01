Der ehemalige Berater von US-Präsident Trump, Bannon, ist als Chef der rechtspopulistischen Nachrichtenseite "Breitbart News Network" zurückgetreten.

In einer Mitteilung des Portals heißt es, man sei dankbar für das gemeinsam Erreichte und arbeite an einem geordneten Übergang. Bannon war zuletzt stark unter Druck geraten, weil er in dem am Freitag erschienenen Buch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff wiederholt mit kritischen Äußerungen zur Trump-Familie und zu den Zuständen im Weißen Haus zitiert wird. Trump hatte seinem früheren Vertrauten daraufhin vorgeworfen, den Verstand verloren zu haben.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.