Die verstorbene frühere First Lady Barbara Bush ist im US-Bundesstaat Texas beigesetzt worden.

An der Trauerzeremonie in Houston nahmen vier ehemalige amerikanische Präsidenten teil: Ihr Mann George, Sohn George W., Bill Clinton und Barack Obama. Bush war am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben. Als First Lady in den Jahren 1989 bis 1993 setzte sie sich mit einer Stiftung für Lese- und Schreibkompetenz für sozial schwache Familien ein.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.