USA Bau der umstrittenen Dakota Access Pipeline wird fortgesetzt

Demonstranten protestieren in Los Angeles gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die umstrittene Dakota Access Pipeline weiterbauen zu lassen. (imago)

Die Gegner der umstrittenen Öl-Pipeline Dakota Access in den USA wollen vor Gericht einen Baustopp erwirken.

Der Stamm der Sioux reichte vor einem Bundesgericht in Washington Klage ein. Auch ein weiterer Stamm kündigte rechtliche Schritte an. Zuvor hatte die Bauingenieurs-Abteilung der US-Armee den letzten Bauabschnitt der Pipeline genehmigt.



Die Stammesmitglieder und ihre Unterstützer befürchten, dass ihr Trinkwasser verschmutzt werden könnte. Der frühere US-Präsident Obama hatte das Bauvorhaben daher gestoppt. Sein Nachfolger Trump verfügte jedoch per Dekret, dass die Pipeline fertiggestellt werden soll.