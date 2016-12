USA Behörden geben grünes Licht für Kuka-Übernahme durch Midea

Roboter von Kuka auf der diesjährigen Hannover Messe (picture alliance / dpa )

Der Übernahme des deutschen Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Midea-Konzern steht nichts mehr im Weg.

Wie beide Unternehmen mitteilten, liegen nun alle notwendigen Genehmigungen vor. Gestern hätten auch zwei zuständige Behörden in den USA ihre Zustimmung erteilt. Kuka hatte zuvor kleinere Unternehmensanteile veräußert, die in der amerikanischen Rüstungsproduktion aktiv waren. Der Kauf von Kuka durch den chinesischen Hausgerätehersteller soll in der ersten Januarhälfte abgewickelt werden. Das Geschäft hat einen Umfang von 4,5 Milliarden Euro.



