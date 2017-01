USA "Beispielloser Angriff auf unsere Demokratie"

James Clapper ist der Nationale Geheimdienstdirektor der USA. (Imago/UPI Photo)

US-Geheimdienstdirektor Clapper hat den Vorwurf gegen Russland bekräftigt, sich mittels Hacker-Angriffen in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben.

Er und weitere Spitzenkräfte der US-Geheimdienste äußerten sich bei einer Senatsanhörung im Kongress in Washington. Moskau stelle eine große und wachsende Gefahr für Regierung, Militär, Diplomatie und Handel der USA dar, so Clapper. Senator McCain sprach von einem "beispiellosen Angriff auf unsere Demokratie". Jeder Amerikaner sollte beunruhigt sein, betonte er.



Präsident Obama wurde heute ein vertraulicher Bericht über ausländische Einmischung in die Wahl übergeben. Obamas designierter Nachfolger Trump wird morgen darüber unterrichtet. Eine nicht-geheime Version des Berichts soll in der nächsten Woche veröffentlicht werden. Die russische Regierung bestreitet, etwas mit den Hacker-Angriffen zu tun zu haben.