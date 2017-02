USA-Besuch Von der Leyen bei Verteidigungsminister Mattis

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Flughafen in Washington. (dpa / picture alliance / Gregor Fischer)

Verteidigungsministerin von der Leyen ist von ihrem neuen US-Amtskollegen Mattis zu einem Gespräch empfangen worden.

Zu Beginn der Unterredung im Pentagon sagte von der Leyen, sie bewerte den frühen Zeitpunkt des Treffens als Ausdruck der starken deutsch-amerikanischen Freundschaft. Man stehe vor gemeinsamen Herausforderungen. Mattis betonte, er habe in seiner Militärlaufbahn oft mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Er respektiere die deutschen Soldaten sehr. Bei dem Treffen soll es auch um die künftige Zusammenarbeit in der Nato gehen. Von der Leyen sagte, man sei in dem Bündnis einen weiten Weg gegangen, aber man müsse weiter voranschreiten. Nach zunächst kritischen Worten von US-Präsident Trump über die Nato, hatte Mattis die Beziehungen zu der Militärallianz als unerschütterlich bezeichnet.