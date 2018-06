Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat die Bedeutung der Partnerschaft mit den USA hervorgehoben.

Man habe gemeinsame Werte, die man teile und für die man Seite an Seite kämpfe, etwa in Afghanistan oder gegen die Terrormiliz IS, sagte die Ministerin bei einem Treffen mit ihrem amerikanischen Amtskollegen Mattis in Washington. Von der Leyen hält sich für zwei Tage zu Gesprächen in den USA auf. Mit Außenminister Pompeo will sie auch über die deutschen Verteidigungsausgaben sprechen. US-Präsident Trump hatte mehrfach gefordert, dass Deutschland einen höheren Beitrag leistet.

