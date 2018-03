Ein bewaffneter Lehrer in den USA hat versehentlich einen Schuss abgefeuert und mindestens einen Schüler leicht verletzt.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall während eines Kurses zum sicheren Umgang mit Schusswaffen an einer Oberschule im kalifornischen Seaside nahe Monterey. Die Kugel schlug in der Decke ein. Durch herabstürzenden Schutt wurde nach Polizeiangaben ein Schüler verletzt. Örtliche Medien berichteten untertessen von drei Leichtverletzten. In der durch das Schulmassaker in Parkland im Bundesstaat Florida angefachten Debatte um die Schulsicherheit und Waffengesetze hatte US-Präsident Trump dafür plädiert, einen Teil der Lehrerschaft mit Schusswaffen auszurüsten. Landesweit demonstrierten heute Schüler in den USA mit Schweigeminuten und auf Versammlungen gegen das geltende Waffenrecht.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.