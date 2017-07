Der kalifornische Gouverneur Brown und New Yorks ehemaliger Bürgermeister Bloomberg haben eine Initiative für den Klimaschutz in den USA ausgerufen.

Geplant ist ein Bericht, der die Klimaschutzanstrengungen der US-Bundesstaaten, Kommunen und Unternehmen evaluiert. Damit soll festgestellt werden, ob die Bemühungen ausreichen, jene Zusagen zu erfüllen, die die USA ursprünglich bei Abschluss des Pariser Klimaabkommens gegeben hatten. Bloomberg sagte, auch wenn sich die US-Regierung aus dem Abkommen zurückziehe, bliebe die amerikanische Gesellschaft ihm verpflichtet. Der ehemalige Bürgermeister von New York kündigte an, die Klima-Anstrengungen der von ihm angeführten Initiative noch einmal zu verdoppeln.



Bloomberg führt in den USA einen Verbund von Bundesstaaten, Kommunen und großen Unternehmen an, die sich, im Gegensatz zur US-Regierung, zum Weltklimavertrag von 2015 bekennen.