Der US-Bluesmusiker Lonnie Brooks ist tot.

Wie sein Sohn mitteilte, starb er in der Nacht zu Sonntag im Alter von 83 Jahren in Chicago. Zu den bekanntesten Hits des Bluesmusikers zählt "Sweet Home Chicago", in dem er seine Beziehung zu seiner Wahlheimat thematisiert. Geboren wurde Brooks als Lee Baker Jr. in Louisiana.



Der Musiker nahm mehrere Alben mit Alligator Records aus Chicago auf, darunter "Bayou Lightning", "Hot Shot" und "Lone Star Shootout". Außerdem hatte er einen Auftritt in Dan Aykroyds Film "Blues Brothers 2000". Weltweit war er bei Bluesfans für seine getragenen Gitarrensoli und seine krächzende, aber kräftige Stimme bekannt.