USA Bosch zahlt 304 Millionen Euro im VW-Abgasskandal

Ein Messchlauch eines Gerätes zur Abgasuntersuchung für Dieselmotoren steckt im Auspuffrohr eines VW-Autos. (dpa / picture alliance / Patrick Pleul)

Der Autozulieferer Bosch hat in Zusammenhang mit dem Abgasskandal in den USA einem Vergleich zugestimmt.

Das Unternehmen zahlt 304 Millionen Euro an mehr als 550.000 betroffene Besitzer von Dieselautos. Bosch hatte eine Software an Volkswagen geliefert, die dann zur Manipulation von Abgaswerten eingesetzt wurde. Im Gegensatz zu VW räumte Bosch aber kein eigenes Fehlverhalten ein. Die Einigung, die noch von einem Bundesrichter genehmigt werden muss, würde den überwiegenden Anteil der Zivilverfahren gegen den deutschen Konzern in den USA beilegen.



Volkswagen selbst akzeptierte eine weitere Zahlung zur Entschädigung betroffener Kunden. 1,16 Milliarden Euro sollen an 80.000 Besitzer von großen Dieselfahrzeugen mit umweltbelastenden Drei-Liter-Motoren verteilt werden.