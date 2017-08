Die US-Bürgerrechtsbewegung NAACP hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Reisewarnung herausgegeben und zwar für den Bundesstaat Missouri.

Die Organisation warnt Farbige ausdrücklich vor rassistischen Attacken und Diskriminierung in dem Staat. Ein Sprecher vom NAACP sagte dem "Kansas City Star", Menschen berichteten in nie dagewesener Zahl von Zwischenfällen, bei denen sie wegen ihrer Hautfarbe geschlagen, von der Polizei gestoppt oder gedemütigt worden seien.



Die National Association for the Advancement of Coloured People wurde 1909 gegründet und ist eine der ältesten und wichtigsten Bürgerrechtsbewegungen in den USA.