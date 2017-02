USA Bundesberufungsgericht hält an Aufhebung von Einreiseverboten fest

Statue der Justitia. (dpa / picture alliance / David Ebener)

US-Präsident Trump hat im Streit um die von ihm angeordneten Einreiseverbote eine weitere Niederlage erlitten.

Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco entschied, dass die Verfügung vorläufig weiterhin nicht gültig ist. Der Antrag der Regierung, Visa-Sperren für sieben islamisch geprägte Länder wieder in Kraft zu setzen, wurde abgelehnt und somit die eingelegte Berufung des Justizministeriums zurückgewiesen. Dieses habe nicht deutlich machen können, dass durch die vorläufige Suspendierung des Trump-Dekrets ein irreparabler Schaden für Vereinigten Staaten entstehe, hieß es zur Begründung. Damit wurde der Beschluss eines Bundesrichters in Seattle bestätigt. - Der amerikanische Präsident sprach von einer politischen Entscheidung der Justiz und kündigte an, vor die nächste Gerichtsinstanz zu ziehen. - Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat in Washington, Schumer, forderte Trump auf, nicht weiter an dem Dekret festzuhalten. Stattdessen solle der Republikaner mit einem echten, von beiden Parteien gedeckten Plan zur Sicherheit der USA aufwarten. Die Minderheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Pelosi, sagte, ihre Partei werde weiter Druck ausüben, um Trumps gefährliche und verfassungswidrige Anordnung rückgängig zu machen.