USA Bundesrichter blockiert Trumps Einreiseverbote

Der Hamad International Airport in Katar (imago )

In den USA hat ein Bundesrichter die Einreiseverbote gegen Menschen aus sieben muslimischen Staaten vorläufig gestoppt.

Ein entsprechende Anordnung wurde in Seattle im Bundesstaat Washington verfügt. Sie gilt landesweit und bis zu einer endgültigen Entscheidung. Gegen die Beschränkungen hatten die Bundesstaaten Washington und Minnesota geklagt. Sie halten die Anordnung von US-Präsident Trump für verfassungswidrig. Das Weiße Haus kündigte an, Widerspruch gegen die richterliche Entscheidung einzulegen. Trump hatte die Beschränkungen vor einer Woche per Dekret verfügt und mit dem Schutz vor Anschlägen begründet.



Mehrere Fluggesellschaften haben inzwischen auf die richterliche Entscheidung reagiert und erklärten, Passagiere aus den betroffenen Ländern wieder in die USA zu befördern. Ein Sprecher von "Qatar Airways" sagte, es sei Passagieren aus den entsprechenden Staaten gestattet, in die Vereinigten Staaten einzureisen, sofern sie ein gültiges Visum oder eine Green Card vorweisen könnten. Ähnlich äußerte sich "Air France".