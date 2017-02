Die Bundestaaten Washington und Minnesota hatten gegen die Einreisebeschränkungen geklagt. Sie halten die Anordnung von US-Präsident Trump für verfassungswidrig, weil Menschen aufgrund ihrer Religion diskriminiert würden. Auch einige große Internetunternehmen hatten die Klage unterstützt. Washingtons Generalstaatsanwalt Ferguson begrüßte die Entscheidung des Richters. Er erklärte, niemand stehe über dem Gesetz - auch nicht der amerikanische Präsident.

Das Weiße Haus will "so schnell wie möglich" Widerspruch gegen die richterliche Entscheidung einlegen. Regierungssprecher Spicer bezeichnete sie zuerst als "empörend". In einer späteren Erklärung fehlte das Wort. Was blieb war die Feststellung, dass die Regierung die Einreiseverbote weiterhin für gesetzeskonform hält: "Die Anordnung des Präsidenten beabsichtigt, die Heimat zu schützen", so Spicer, das sei seine verfassungsrechtliche Verantwortung.

Statement on WA court ruling: "At the earliest possible time, the Department of Justice intends to file an emergency stay of the order (1/5) — Sean Spicer (@PressSec) 4. Februar 2017

60.000 Visa widerrufen

Das US-Außenministerium erklärte nur, man prüfe gemeinsam mit dem Heimatschutzministerium das weitere Vorgehen. US-Präsident Trump hatte die Beschränkungen vor einer Woche per Dekret verfügt und mit dem Schutz vor Anschlägen begründet. Bürgern aus den Ländern Irak, Iran, Jemen, Sudan, Somalia, Libyen und Syrien wurde für 90 Tage die Einreise in die USA untersagt. Nach Angaben des US-Außenministeriums wurden in der ersten Woche fast 60.000 Visa widerrufen. Gegen die Einreiseverbote sind auch in anderen Bundesstaaten Klagen anhängig.

Eine Bundesrichterin in New York hatte schon vergangene Woche entschieden, dass die Einreise mit einem gültigen Visum auch dann möglich ist, wenn das Trump-Dekret das Gegenteil vorsieht. Diese vorläufige Anordnung der Richterin wurde vorgestern bis zum 21. Februar verlängert.

(mw/tzi)