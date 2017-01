USA Bundesstaat New York will Recht auf Abtreibung sichern

Der Bundesstaat New York will das Abtreibungsrecht in der Verfassung verankern. (dpa / Klaus Nowottnick)

Der Gouverneur von New York, Cuomo, will das Recht auf Abtreibung in der Verfassung des Bundesstaats festschreiben lassen.

Cuomo plant ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichts der USA aus dem Jahr 1973 der New Yorker Verfassung als Zusatz hinzuzufügen. Damit sei das Recht auf Abtreibung in dem Bundesstaat ein für alle Mal garantiert, erklärte Cuomo. Der demokratische Politiker befürchtet, dass der neue US-Präsident Trump Abtreibungen verbieten könnte. Konservative fordern in den USA seit langem ein weitgehendes Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen.