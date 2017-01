USA Bundesstaat Washington klagt gegen Trumps Einreiseverbote

US-Präsident Donald Trump hatte das umstrittene Einreisedekret am 28.1.17 unterzeichnet. (dpa / picture alliance / Pete Marovich)

Der US-Bundesstaat Washington klagt gegen das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimisch geprägten Ländern in die USA.

Generalstaatsanwalt Ferguson erklärte, eine Entscheidung des Bundesgerichts in Seattle könnte den Erlass ungültig werden lassen für das gesamte Land. Das Einreiseverbot habe, so Ferguson wörtlich, "grausame Folgen". Die Klage wird seinen Angaben zufolge von Unternehmen wie Amazon und Expedia unterstützt.



Kritik wurde auch von mehreren US-Diplomaten laut. In einem vertraulichen Papier heißt es, das Dekret werde nicht Terrorismus verhindern, sondern das internationale Ansehen der USA beschädigen. Der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, reagierte verärgert. Die Diplomaten sollten entweder mitmachen, oder sie könnten gehen, sagte er in Washington.



Der frühere US-Präsident Obama ließ über seinen Sprecher mitteilten, er sei fundamental dagegen, Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Religion zu diskriminieren. Es berühre ihn, wie viele Menschen sich bei Demonstrationen und in sozialen Medien für politische Werte, Demokratie und den Schutz der Verfassung engagierten.