USA Bundesstaat Washington klagt gegen Trumps Einreiseverbote

US-Präsident Donald Trump hatte das umstrittene Einreisedekret am 28.1.17 unterzeichnet. (dpa / picture alliance / Pete Marovich)

Der US-Bundesstaat Washington klagt gegen das Einreiseverbot für Menschen aus mehreren muslimisch geprägten Ländern in die USA.

Generalstaatsanwalt Ferguson erklärte, eine Entscheidung des Bundesgerichts in Seattle könnte den Erlass für das ganze Land ungültig werden lassen. Die Klage wird seinen Angaben zufolge von Unternehmen wie Amazon und Expedia unterstützt.



Kritik äußerten auch mehrere US-Diplomaten. In einem vertraulichen Papier heißt es, das Dekret werde nicht Terrorismus verhindern, sondern das internationale Ansehen der USA beschädigen. In Großbritannien demonstrierten mehrere zehntausend Menschen gegen das US-Einreiseverbot und forderten Premierministerin May auf, sich deutlicher von US-Präsident Trump zu distanzieren.



Trump will heute bekannt geben, wen er als Richter für das Oberste Gericht des Landes vorschlägt. Einer der neun Richterposten ist seit einem Jahr wegen eines Todesfalls unbesetzt. Beobachter rechnen damit, dass Trump einen betont konservativen Richter nominieren wird.