Chinas Außenminister Wang Yi hat die USA zu diplomatischen Bemühungen hin zu einer friedlichen Lösung mit Nordkorea aufgefordert.

Wang äußerte sich in Peking nach einem Treffen mit US-Außenminister Tillerson. Nach dessen Worten wollen beide Seiten zusammenarbeiten, um Nordkoreas Regierung von der Entwicklung nuklearer Programme und Raketen abzubringen. Kurz vor Beginn des zweitägigen Besuchs von Tillerson hatte die chinesische Führung vor einem - so wörtlich- "Frontalzusammenstoß" mit Nordkorea gewarnt. Der amerikanische Minister hatte in Japan und Südkorea angesichts der wachsenden Spannungen auch ein militärisches Vorgehen gegen Pjöngjang nicht ausgeschlossen.