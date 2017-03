US-Außenminister Tillerson und Chinas Präsident Xi streben eine engere Zusammenarbeit ihrer Länder an.

Ziel sei es, ein größeres Verständnis füreinander zu erreichen, sagte Tillerson in Peking. In diesem Sinne äußerte sich auch Xi. Tillerson war gestern zu Beginn seines China-

Besuchs zunächst mit seinem Amtskollegen Wang zusammengetroffen. Überschattet wurden die Gespräche durch

Differenzen im Umgang mit Nordkorea. Die USA werfen Peking vor, nicht genug gegen die atomare Aufrüstung des kommunistischen Landes zu tun. Nordkorea hat unterdessen einen neuen Raketenantrieb getestet, nach eigenen Angaben mit dem Ziel, Satelliten im Weltall zu stationieren. Die USA und andere Länder gehen jedoch davon aus, dass Pjöngjang in Wahrheit an waffenfähigen Raketen arbeitet.