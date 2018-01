Der Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Pompeo, rechnet damit, dass Russland versuchen wird, Einfluss auf die Kongresswahlen im Herbst zu nehmen.

Pompeo sagte der BBC, er habe keinen bedeutenden Rückgang der russischen Aktivitäten in Europa und den USA feststellen können. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich 2016 in den Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben. Die Regierung in Moskau weist das zurück.



Pompeo ist auch überzeugt davon, dass China versucht, verdeckten Einfluss im Westen zu nehmen. Die chinesischen Bemühungen seien genauso Besorgnis erregend wie die russischen. Der CIA-Chef betonte, China habe aufgrund seiner wirtschaftlichen Stärke dazu auch mehr Möglichkeiten als Russland.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.