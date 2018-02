Der US-Kongress hat ein geheimes Dokument veröffentlicht, das Verfehlungen des FBI und des Justizministeriums belegen soll.

Präsident Trump hatte die Veröffentlichung zuvor wie erwartet genehmigt. Das Dokument wurde vom republikanischen Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses, Nunes, verfasst. Darin wird FBI und Justizministerium vorgeworfen, bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre unrechtmäßig vorgegangen zu sein. Die Demokraten sehen in der Veröffentlichung des Schriftstücks einen Versuch der Republikaner, einen Vorwand zur Entlassung von Vize-Justizminister Rosenstein und von Sonderermittler Mueller zu finden.



Der von Trump im vergangenen Jahr entlassene frühere FBI-Direktor Comey bezeichnete das Schriftstück als unehrlich und irreführend. Es zerstöre das Vertrauen in die Geheimdienstarbeit, schrieb Comey auf Twitter.



Trumps Sprecherin Sanders sagte dagegen, das Papier werfe ernste Fragen über das Vorgehen an höchster Stelle im Justizministerium und FBI auf.

