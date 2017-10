Der ehemalige Parteichef der Demokraten in den USA, Howard Dean, hat mit Blick auf den Anschlag in Las Vegas die Angst der beiden großen Parteien vor der Waffenlobby kritisiert.

"Wegen dieser Lobby will niemand politisch aktiv werden", sagte Dean im Deutschlandfunk. "Es bleibt die Frage, wie viele Tragödien dieser Art noch passieren müssen. Es war der größte gezielte Mord an Amerikanern, der mir bekannt ist."



Zum Konflikt zwischen den USA und Nordkorea sagte Dean, dass Chinas Einfluss die größte Hoffnung auf Entspannung sei. Ein Krieg nahe aber nicht, da es militärisch fast nur eine Option gebe: "Wir können nicht viel machen, außer einen Atomkrieg zu beginnen", sagte Dean. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un werde daher keinen Krieg initiieren. Mit Kim und US-Präsident Donald Trump stünden sich aber zwei "bombastische Personen" gegenüber, die nicht so genau nachdächten, sagte Dean. Trump aber habe vorsichtige Berater, die versuchen würden, einen Krieg zu verhindern.