Die US-Demokraten haben empört darauf reagiert, dass Präsident Trump ihr Memo zur Russland-Affäre nicht zur Veröffentlichung freigibt.

Der Fraktionschef der Demokraten im Senat, Schumer, erklärte, der Präsident messe in Fragen der Transparenz mit zweierlei Maß - und das sei erschreckend. Schumer bezog sich darauf, dass Trump ein Memo der Republikaner zum gleichen Sachverhalt freigegeben hatte. Das Präsidialamt hatte die Freigabe des Demokraten-Memos unter anderem mit der Begründung verweigert, dass es die nationale Sicherheit gefährde. Später twitterte Trump, das Memo sei sehr lang und politisch gewesen. Die Demokraten müssten es überarbeiten und ihm dann in ordentlicher Form noch einmal zuschicken.



Das Memo der Republikaner hatte Vorwürfe gegen die Russland-Ermittler - darunter das FBI - enthalten. Die Demokraten wollten diese mit ihrem eigenen Memo entkräften. In der Russland-Affäre geht es um die Einflussnahme Moskaus auf den US-Wahlkampf und um Verbindungen zu Trumps Wahlkamfteam.

