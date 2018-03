Im kalifornischen Sacramento haben hunderte Demonstranten gegen einen neuen Fall von Polizeigewalt protestiert.

Nach Berichten örtlicher Medien versammelten sich die Menschen zunächst vor dem Rathaus der Stadt und blockierten anschließend eine Schnellstraße.



Polizisten hatten in Sacramento 20 Schüsse auf einen unbewaffneten Afro-Amerikaner abgegeben. Sie hatten das Mobiltelefon in der Hand des jungen Mannes offenbar für eine Waffe gehalten. Die Behörden veröffentlichten Aufnahmen der Körperkameras der Beamten, auf denen das Geschehen zu sehen ist. Die Polizisten hatten auf einen Notruf reagiert, wonach ein Verdächtiger mehrere Autoscheiben eingeschlagen und sich anschließend in einem Garten versteckt haben soll.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.