Die Deutsche Bank hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Verlust von einer halben Milliarde Euro abgeschlossen.

Damit schreibt das größte deutsche Geldhaus das dritte Jahr in Folge rote Zahlen. Zur Begründung verwies der Konzern in Frankfurt am Main auf Belastungen durch die US-Steuerreform.



In den USA wurde die Deutsche Bank Tochter "Securities" unterdessen mit einer Strafe von 70 Millionen Dollar belegt.

Die Handelskommission wirft dem Institut vor, jahrelang falsche Berichte geliefert und versucht zu haben, den Marktindex Isdafix zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

