Der neue US-Finanzminister Mnuchin ist erstmals mit seinem deutschen Kollegen Schäuble zu einer persönlichen Begegnung in Berlin zusammengetroffen.

Beide Seite betonten den Willen, künftig vertrauensvoll zusammenarbeiten. Mnuchin betonte, seine Regierung wolle sich für einen ausgewogenen Handel der Volkswirtschaften einsetzen. Die USA hatten Deutschland zuletzt wegen seines hohen Handelsüberschusses kritisiert. Finanzminister Schäuble erklärte, er werde mit Experten über geeignete Maßnahmen beraten. Seinen Angaben zufolge sprachen die beiden Minister auch über die Verteidigungsetats. Die US-Regierung drängt die Nato-Partner zu höhere Lasten im Bündnis.



Morgen und am Samstag werden Schäuble und Mnuchin am Treffen der Finanzminister der G20-Staaten in Baden-Baden teilnehmen. Ein Thema dürfte dort der Freihandel sein.