Bundeskanzlerin Merkel und US-Handelsminister Ross haben sich für neue Verhandlungen über ein europäisch-amerikanisches Freihandelsabkommen ausgesprochen.

Merkel sagte auf einem Treffen des CDU-Wirtschaftsrats in Berlin, sie sei ganz klar dafür, die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Dabei müssten auch die Handelsprobleme geklärt werden. Ross betonte, die USA hätten nicht vor, sich von TTIP abzuwenden. Er kritisierte, dass die EU Verträge mit Mexiko und Kanada abgeschlossen habe, nicht aber mit den Vereinigten Staaten. Als Handelspartner brauche man einen solchen Vertrag, erklärte Ross. Es gehe um eine Lösung, mit der das Handelsvolumen erhöht und zugleich das Missverhältnis zu Lasten der Vereinigten Staaten verringert werde. Der US-Handelsminister äußerte sich in einer Videobotschaft, nachdem er den eigentlich für heute in Berlin geplanten Besuch kurzfristig abgesagt hatte.