US-Präsident Trump hat Deutschland erneut aufgefordert, mindestens zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben.

Die Europäer sollten angemessen für ihre Sicherheit sorgen, sagte Trump in Washington in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel. Er hoffe, dass jeder Nato-Partner dieses Ziel erreiche. Merkel erklärte mit Blick auf die Handelspolitik, die EU und Deutschland müssten mit den USA weiter über faire Bedingungen sprechen. Denkbar seien bilaterale Handelsabkommen.



In der Iran-Frage bekräftige der US-Präsident seinen harten Kurs gegenüber Teheran. Das Regime dürfe nicht einmal in die Nähe einer Atomwaffe kommen. Merkel betonte, das Atomabkommen mit dem Iran sei ein erster Schritt. Es gelte, über die Dauer des Vertrags hinaus Verlässlichkeit zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.